عاجل ورسميًا.. الأهلي يعلن رحيل خوسيه ريبييرو بالتراضي

أعلن النادي الأهلي، الأحد، إنهاء العلاقة التعاقدية مع خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي بين الطرفين، موجّهًا الشكر له على الفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء.

وجاء القرار عقب اجتماعات مطوّلة عقدتها لجنة التخطيط لكرة القدم منذ الحادية عشرة صباح اليوم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وبحضور الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، وناقشت التقارير المقدمة من كل من المدير الرياضي والمدير الفني حول مشوار الفريق خلال المرحلة الماضية.

وبناءً على هذه المناقشات، تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، مع التأكيد على تقدير النادي لما بذله ريبييرو وجهازه الفني من جهد منذ توليهم المهمة الفنية، رغم أن النتائج لم تكن على المستوى المأمول، ولم تساعد على استكمال التجربة بالشكل الذي يلبي طموحات جماهير الأهلي.

وأكدت لجنة التخطيط، في ختام اجتماعها مع المدرب الإسباني، أن النادي يثمّن التزامه وإخلاصه خلال الفترة الماضية، مشددة في الوقت ذاته على أن المرحلة القادمة تتطلب جهازًا فنيًا قادرًا على قيادة الفريق لتحقيق تطلعات أنصاره على المستويين المحلي والقاري.

كما واصلت اللجنة اجتماعاتها المكثفة من أجل الاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الجديد، الذي سيقود الفريق في المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنه فور الانتهاء من كافة الترتيبات.

