وزير المعادن السوداني يزور القاهرة علي راس وفد رفيع المستوى ويبحث فرص الاستثمار في قطاع التعدين

وصل وزير المعادن السوداني نورالدائم طه إلى القاهرة يرافقه عدد من المسؤولين .

وفي مستهل الزيارة، التقى الوفد بالعاصمة الإدارية كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، حيث جرى خلال اللقاء نقاش موسّع حول آفاق التعاون المشترك بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الثروة المعدنية والتعدين في السودان، إلى جانب استعراض الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها السودان وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، رحّب الوزير كريم بدوي بالوفد السوداني، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، ومعبّراً عن رغبة الجانب المصري في تعزيز وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون في مجال التعدين بين البلدين.

وضم الوفد كلّاً من الجيولوجي المستشار أحمد هارون التوم ،مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر، ومدير شركة سودامين مهدي حسين إدريس، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات السودانية العامة والخاصة الرائدة في مجال الاستثمار.