وزير الزراعة بولاية نهر النيل يقف على زراعة الأرز بمشروع الأمن الغذائي بعطبرة

وقف وزير الزراعة والري والغابات بولاية نهر النيل، مهندس صلاح علي محمد أحمد، صباح الاثنين، متفقدًا المحور الذي تمت زراعته بتقاوي الأرز في مساحة 120 فدان، الممول من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وأكد وزير الزراعة أن التنوع في التركيبة الغذائية مهم لتغيير ثقافة الغذاء لدى السكان، مشيداً بجهود صندوق نقل التقانة ومنظمة الفاو التي خصصت دعمها لصغار المزارعين بإنتاج الأرز، الذي يعتبر من المحاصيل الواعدة، والتي تهدف من خلالها إلى التنوع الغذائي. مشيراً إلى أن المساحة الكلية المستهدفة تبلغ 137 فدان، منها 120 بالأمن الغذائي عطبرة.

من جانبه، أكد د. محمد أبو القاسم، مدير صندوق نقل التقانة والتنمية الزراعية، المنسق الوطني لبرنامج الأرز، المشرف على المشاريع الخاصة الممولة من الفاو، موضحاً أن الزراعة تسعى إلى توطين زراعة الأرز بالولاية.

وقال: “إننا نؤسس لمحصول الأرز بتطبيق التقانات التي تزيد من إنتاجية المحصول، وأن هناك مساحات بعدد من مشاريع الولاية تمت زراعتها بتقاوي الأرز لصغار المزارعين”. مؤكداً أن الموسم القادم ستتضاعف المساحات المزروعة.

وأشار إلى أن هذا الجهد تم بتضافر العديد من الجهات. وقدم شكره لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) ووزارة الزراعة وصندوق نقل التقانة.

كما أوضح المهندس طارق إبراهيم، مدير وحدة الأرز بوزارة الزراعة، أن هناك 17 فدانًا بالمناصير الجديدة يتم ريها سطحيًا، وخمسة فدان بمحلية بربر والعالياب بها خمسة فدان، بجانب فدان واحد بمحطة البحوث الزراعية بالدامر كحقل بحثي.

وأشادت المهندس نادية الدابي، مدير الزراعة بمحلية عطبرة، بتعاون المدير التنفيذي بالمحلية مع الزراعة، كما قدمت شكرها للجهات التي تعمل على تنسيق وإنجاح العمل الزراعي بالمحلية، وعلى رأسها هيئة الكهرباء التي عملت على زيادة ساعات الكهرباء للإمداد المائي بالمشروع.