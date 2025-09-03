بعثة المنتخب الوطني تغادر كمبالا اليوم الى داكار لمواجهة السنغال

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم آخر تدريب له على أرضية ملعب جامعة جامبكو بمدينة كمبالا الأوغندية، صباح اليوم الاربعاء الموافق يوم 3 سبتمبر 2025، وذلك قبل أن تتوجه البعثة صوب العاصمة السنغالية داكار، ظهر اليوم، لمواجهة السنغال يوم بعد غدٍ الجمعة، ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2025 .

وكان المهندس ياسر نصر الدين حمزة السماني ، رئيس بعثة المنتخب الوطني قد وصل إلى العاصمة السنغالية داكار أمس الثلاثاء، وكان في استقباله بمطار داكار الدولي سعادة سفير السودان لدى السنغال عبد الغني النعيم عوض الكريم، وأعضاء السفارة، إلى جانب السيد علاء الدين الحاج طه، رئيس المكتب التنفيذي للجالية السودانية بالسنغال وأعضاء الجالية السودانية .

وباشر رئيس البعثة مهامه وعقد اجتماعاً بمقر بعثة المنتخب الوطني بمشاركة السفارة والجالية السودانية، حيث اطمأن المجتمعون على التحضيرات الجارية والإعداد الفني والإداري لمباراة السودان والسنغال، المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق الخامس من سبتمبر الجاري بملعب عبد الله واد .

ومن المقرر أن يلتقي المهندس ياسر نصرالدين حمزة السماني اليوم الأربعاء بقيادات الاتحاد السنغالي لكرة القدم، للتشاور حول الترتيبات النهائية الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخبي البلدين .

سونا