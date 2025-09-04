الهلال والأهلي مدني يتعادلان مع مقديشو وكتور جوبا في سيكافا

تعادل الهلال الخرطوم مع مقديشو سيتي الصومالي عصر اليوم بهدف لكل فريق ضمن مباريات المجموعة الثالثة من بطولة شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) التي تجري فعالياتها بتنزانيا.

بكر مقديشو بهدف في الشوط الأول من ركلة جزاء نتجت من خطأ دفاعي ، وعادل الليبيري فلومو النتيجة للهلال في ذات الشوط، ولم يشهد الشوط الثاني تسجيل أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

وكان الأهلي مدني قد تعادل سلبيا مع كتور جوبا في إفتتاح مباريات المجموعة الثالثة منتصف نهار اليوم على ملعب اللواء إيساموهيو، و يواجه الأهلي في ثاني مبارياته مواطنه الهلال الأحد المقبل.