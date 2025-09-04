رياضية
الهلال والأهلي مدني يتعادلان مع مقديشو وكتور جوبا في سيكافا
تعادل الهلال الخرطوم مع مقديشو سيتي الصومالي عصر اليوم بهدف لكل فريق ضمن مباريات المجموعة الثالثة من بطولة شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) التي تجري فعالياتها بتنزانيا.
بكر مقديشو بهدف في الشوط الأول من ركلة جزاء نتجت من خطأ دفاعي ، وعادل الليبيري فلومو النتيجة للهلال في ذات الشوط، ولم يشهد الشوط الثاني تسجيل أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.
وكان الأهلي مدني قد تعادل سلبيا مع كتور جوبا في إفتتاح مباريات المجموعة الثالثة منتصف نهار اليوم على ملعب اللواء إيساموهيو، و يواجه الأهلي في ثاني مبارياته مواطنه الهلال الأحد المقبل.
وبدأت البطولة أمس الاول بفوز البوليس الكيني، بأربعة أهداف دون مقابل على الحرس الجيبوتي ليتصدر المجموعة الأولى، بينما تعادل سينجيدا بلاك ستارز التنزاني والبن الأثيوبي، بدون أهداف، فيما تصدر الجيش الرواندي المجموعة الثانية بثلاثة نقاط، بفارق الأهداف عن نادي KMC فريق بلدية كينوندوني التنزاني، الذي لديه نفس الرصيد من النقاط.
سونا