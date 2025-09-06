«لا يتقبلون الخسارة».. موسيماني يرفض العودة لتدريب الأهلي

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، رفضه العودة لتدريب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بعد انتشار تقارير تشير إلى احتمالية عودة بيتسو موسيماني لتدريب الأهلي، خلفًا لـ خوسيه ريبيرو.

وقال موسيماني في تصريحات لموقع «centralnews» الجنوب أفريقي: «العودة لتدريب الأهلي؟ هذا يعتمد على تحول جذري في العقلية».

وأضاف: « يجب أن يكون هناك استعدادً لقبول أن الخسارة والتعادل جزء لا يتجزأ من اللعبة، تمامًا مثل الفوز».

وأكمل: «لست مستعدًا لتدريب نادٍ يفكر فقط في اللعب، وأنهم سيفوزون دائمًا»

وأوضح المدرب الحائز على دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي أن أي فريق كرة قدم مهما بلغت قوته لا يمكن أن يحقق الانتصارات في كل المباريات، مضيفًا: «غير مستعد لتدريب نادٍ يعتقد أنه سيخرج منتصرًا دائمًا دون أي هزيمة، فهذا غير منطقي».

وتأتي تصريحات موسيماني في وقت يواصل فيه الأهلي بحثه عن استقرار فني بعد التغييرات الأخيرة في الجهاز الفني، حيث تثار التكهنات حول إمكانية عودة المدرب الجنوب أفريقي الذي ارتبط اسمه بالنجاحات القارية مع الفريق، لكنه أيضًا رحل في ظل انتقادات تتعلق بأسلوبه الفني وتذبذب بعض النتائج.

وبهذا الشرط الواضح، وضع موسيماني الكرة في ملعب إدارة الأهلي، مؤكدًا أنه لن يقبل العودة إلا في بيئة تدرك طبيعة كرة القدم وتمنح المدرب الثقة الكاملة لمواصلة عمله دون ضغوط مبالغ فيها.

المصري اليوم