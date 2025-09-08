أسرة لطفي لبيب تكشف تفاصيل إحياء ذكرى الأربعين

أعلنت ابنة الفنان لطفي لبيب، تفاصيل ذكرى مرور 40 يوما على رحيل والدها، المرتقبة يوم السبت المقبل.

دعت أسرة الفنان القدير لطفي لبيب، الأهل والأصدقاء لحضور صلاة القداس الإلهى لذكرى الأربعين وذلك يوم السبت الموافق ۱۳ سبتمبر ۲۰۲٥ الساعة 9 صباحا، بكنيسة القديس يوسف النجار الملحقة، بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة.

وتوفي الفنان القدير لطفي لبيب، صباح يوم الأربعاء 30 يوليو، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

وشهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان لطفي لبيب، تعرضه إلى وعكة صحية جديدة، حيث نقله إلى العناية المركزة يوم الأحد الماضي، عقب تعرضه إلى نزيف حاد فى الرئة، حيث تم منع الزيارة عنه بشكل كامل، وتواجد فقط أفراد أسرته بحسب الساعات التى كان يسمح فيها الأطباء بالاطمئنان عليه، خاصة وأنه كان فاقد جزء كبير من وعيه فى الساعات الأخيرة.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم “مرعى البريمو” بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

