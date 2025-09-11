تشغيل محطة مياه بنو جنوب الأبيض بعد انقطاع لأكثر من عامين بسبب الحرب

دشن الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله والي ولاية شمال كردفان ظهر اليوم بمنطقة بنو جنوب مدينة الأبيض تشغيل وضخ المياه بمحطة مياه بنو ضمن المصادر الجنوبية لمدينة الأبيض بعد انقطاع دام أكثر من عامين بسبب الحرب، بحضور مدير عام المياه بالولاية وأعضاء حكومته والعاملين بقطاع المياه.

وقد شهدت المحطة تخريباً ممنهجاً من قبل المليشيا المتمردة.

وأعرب المهندس فتح الرحمن سامي المدير العام لقطاع المياه بشمال كردفان عن سعادته بتشغيل وضخ المياه من محطة بنو بعد توقف دام لأكثر من عامين، وقال إن المهندسين والفنيين والتقنيين شاركوا بفاعلية في صيانة المحطة، مشيداً بمساندة حكومة الولاية ووقفتها في معالجة المشكلات الفنية الموجودة بالمحطة.

وأضاف أن المحطة بدأت الضخ لأحياء الأبيض جنوب وشرق وغرب وجنوب غرب الأبيض، مبيناً أن المحطة تعمل بطاقة 50% من الطاقة القصوى للمحطة، وأن الفترة القادمة تشهد زيادة في الإنتاجية بعد وصول الأجهزة والمعدات المطلوبة لرفع الإنتاجية إلى 30 ألف متر مكعب في اليوم، وتتدرج حتى تصل الإنتاجية إلى 60 ألف متر مكعب في اليوم حسب سعة المحطة التخزينية.

وقال الأستاذ عبد الناصر عبد الله محمد سعيد المدير التنفيذي لمحلية شيكان إن تشغيل محطة بنو ودخولها الخدمة يعد رمزاً لتوسيع الدائرة الأمنية لمدينة الأبيض بعد الحصار الذي فرض على المدينة.

وأضاف أن المليشيا المتمردة خربت هذا المرفق الحيوي، مثمناً جهود الوالي واهتمامه بمشروعات المياه، كما أشاد بجهود منتدى المياه وتدخلاتهم الكبيرة في إصلاح الخطوط الداخلية لمدينة الأبيض.

سونا