وزير المالية يلتقي رئيس مكتب بريطانيا في السودان ويؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي للسودان
أكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية مساندة المجتمع الدولي لجهود حكومة السودان للتصدي لتداعيات الحرب وآثارها المدمرة على المواطن وعلى البيئة الملائمة للحياة الكريمة و سبل كسب العيش.
وقدم الوزير – خلال لقائه Richard Crowder رئيس مكتب بريطانيا في السودان والممثل الخاص للمملكة المتحدة – بمجمع الوزارات اليوم – شرحاً مفصلاً لجهود الحكومة المتواصلة لحفظ حياة وأمن وصحة المواطن ، والسعي لتحقيق السلام والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المفضي للتنمية المتوازنة.
وتطرق اللقاء إلى فتح مسارات لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق و المدن المحاصرة بواسطة المليشيا المتمردة لإنقاذ حياة الآف المواطنين. وتمت مناقشة أهمية إضطلاع المجتمع الدولي بدوره في توصيل العون الإنساني والإغاثة للمتضررين من الحرب على مستوى القطر.
و ناقش اللقاء كيفية قيام الحوار السوداني – السوداني بهدف التوصل إلى السلام .
إعلام وزارة المالية