وزير الداخلية يلتقى رئيس وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال السودان ويشيد بجهود الإتحاد فى دعم القضايا الوطنية
أكد الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية على الدور الوطنى الكبير الذى ظلت تضطلع به نقابات العمال فى دعم وإسناد القضايا الوطنية ، مبينا أن تلك النقابات تمتلك تاريخ مشرف وناصع منذ الاستعمار بمواقف وطنية وسعى حثيث فى حفظ حقوق العمال والدفاع عنهم ، مشيرا الى أن قرار عودة النقابات للعمل يعتبر قرار موفق لما فيه من مكاسب وطنية متعددة ، جاء ذلك لدى لقائه الخميس وفد الإتحاد العام لنقابات عمال السودان برئاسة الاستاذ/ سرالختم عبدالقادر الامين رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال السودان وعثمان الحسن أوشيك رئيس إتحاد عمال ولاية البحرالأحمر والوفد المرافق لهم ، بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/ أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة حقوقي/الطاهر على محمد البلولة نائب المدير العام المفتش العام والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية
وزير الداخلية أشار للدور الرائد للإتحاد فى عودة الأمن والإستقرار بالعاصمة من خلال ممارسة الأنشطة والأعمال الخاصة بالإتحاد ، مجددا دعم وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة لكافة خطط وبرامج الإتحاد لنهضة الوطن وبنائه من خلال برامج التأمين الذاتى والشرطة المجتمعية ، خاصة وأن العمال والنقابيين يتصفون بروح الوطنية التى تسهم فى عمليات التأمين ، مبينا أن دعم الإتحاد الكبير لقوات الشرطة يمثل مدلولات ومعانى وطنية تسهم فى المحافظة على مكتسبات الوطن والمواطن
مدير عام قوات الشرطة أوضح أن المعركة الأن معركة إعمار لكل مادمرته المليشيا المتمردة ، داعيا الى تضافر كافة الجهود لإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين ، مشيدا باهتمام ودعم الإتحاد لخطط وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة الداعية الى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين.
رئيس إتحاد عمال السودان أوضح في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن اللقاء يأتى فى إطار وقوف الإتحاد وكل نقابات السودان مع قوات الشرطة السودانية وهى تقوم بآداء واجبها فى تأمين ولاية الخرطوم وكل ولايات البلاد ، مبينا أن الإنتشار الشرطى الواسع بولاية الخرطوم أسهم فى تأمين الولاية وعودة المواطنين ، مؤكدا جاهزية الإتحاد ودعمه الكامل لكل متطلبات وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة للمساهمة فى عمليات التأمين وحماية الأنفس والممتلكات.
سونا