وزير الداخلية يلتقى رئيس وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال السودان ويشيد بجهود الإتحاد فى دعم القضايا الوطنية

أكد الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية على الدور الوطنى الكبير الذى ظلت تضطلع به نقابات العمال فى دعم وإسناد القضايا الوطنية ، مبينا أن تلك النقابات تمتلك تاريخ مشرف وناصع منذ الاستعمار بمواقف وطنية وسعى حثيث فى حفظ حقوق العمال والدفاع عنهم ، مشيرا الى أن قرار عودة النقابات للعمل يعتبر قرار موفق لما فيه من مكاسب وطنية متعددة ، جاء ذلك لدى لقائه الخميس وفد الإتحاد العام لنقابات عمال السودان برئاسة الاستاذ/ سرالختم عبدالقادر الامين رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال السودان وعثمان الحسن أوشيك رئيس إتحاد عمال ولاية البحرالأحمر والوفد المرافق لهم ، بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/ أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة حقوقي/الطاهر على محمد البلولة نائب المدير العام المفتش العام والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية