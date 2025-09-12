عبدالله يحي يهنئ بالانتصار في مدينة بارا

وقال في تدوينة له على فيسبوك “أبارك للأبطال ولشعبنا السوداني الانتصار الكبير في مدينة بارا ذات الأهمية المحورية والتاريخية، إن ما تحقق اليوم خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا الكبرى، وما ستشهده المرحلة المقبلة في الفاشر وعموم دارفور سيكون امتداداً لهذه الروح التي لا تعرف التراجع”.

وأضاف “وفي ظل تمرد تقوده مليشيا لا تراعي القيم والأخلاق في سلوكها ومنهجها، نقول إن السلام معها لن يأتي إلا بالقوة، قوة راسخة تستند إلى رجال صادقين، عزمهم أقوى من الحديد، وإرادتهم ماضية نحو تحقيق الاستقرار في كافة ربوع الوطن الحبيب”.

سونا