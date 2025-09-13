والي الجزيرة: اكتمال الترتيبات لإفراغ المناطق الآمنة من المظاهر العسكرية

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة، لدى لقائه بمكتبه، بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية، وفداً من قوات التحالف السوداني برئاسة الفريق علي جاد الله الرضي مساعد رئيس التحالف السوداني للأمانة الاجتماعية بالولاية، اكتمال الترتيبات لإفراغ المناطق الآمنة من المظاهر العسكرية تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

ودعا الوالي الجميع للعمل للقضاء على كافة المظاهر السالبة، وعبر عن إشادته بمساهمات التحالف السوداني في إنفاذ المشاريع الخدمية بالولاية، مجدداً ترحيبه بزيارة الوفد لتقديم التهاني بتحرير الولاية وإعادة ترتيب البيت الداخلي للتحالف السوداني، مما يؤكد جديتهم وانضباطهم لإنفاذ قرارات رئيس مجلس السيادة لإخلاء المدن من المظاهر العسكرية، مؤكدًا أن السودان بلد يسع الجميع.

من جانبه، كشف الفريق علي جاد الله الرضي أن زيارتهم للولاية تهدف إلى تفقد القوات والترتيب لإخراجهم من المدن الآمنة، مجدداً وقوف ومساندة التحالف السوداني للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والعمل معها في خندق واحد.

فيما أشاد اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاة بمشاركات التحالف السوداني في كافة فعاليات الولاية، وأشار اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد مدير شرطة الولاية إلى التعاون البناء من قوات التحالف السوداني بالولاية ومجهوداتهم المقدرة في مجال الصحة.