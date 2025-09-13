سماح أنور: معظم الرجال لا تكفيهم امرأة واحدة (فيديو)

قالت الفنانة سماح أنور إن معظم الرجال لا تكفيهم امرأة واحدة، مبررة ذلك بأن الإنسان بطبعه يمل، والرجل بطبيعته «ملول جسديًا».

قالت سماح أنور خلال تصريحات لبرنامج «أسرار النجوم» عبر إذاعة «نجوم إف إم»: «امرأة واحدة لا تكفي بالنسبة لمعظم الرجال، لأن الإنسان بطبعه بيمل، والراجل ملول جسديا، وعلى المستوى الشخصي والنفسي مش عايز كلام كتير، والست بتحب تتكلم عشان تعبر عن مشاعرها»

أشارت: «لما بيمل جسديا، بيروح لواحدة تانية خالص عشان يهرب من الكلام.. الست اللي في إيدها الراجل، ربنا عاملها هي اللي بتعرف في العواطف والاستقرار، لأن عندها القدرة على الاحتواء».

سماح أنور: كنت أتمنى أكون راجل

كانت الفنانة سماح أنور قالت في تصريحات سابقة لها إن المجتمع الشرقي يفهم أنوثة المرأة بشكل خاطئ: «الناس بتتعامل معاها غلط، وشوفت دا كتير في الوسط الفني».

وأضافت: «أوقات بحب أبقى منكوشة زي الراجل ما بينزل من بيته وهو مش عايز يحلق دقنه، وببقى مرتاحة مع ده جدا».

وكشفت سماح أن أسرتها لم تفرق بينها وبين شقيقها يوما، قائلة: «جابوله موتوسيكل وجابولي موتوسيكل عشان نروح بيه المدرسة»، مضيفة أنها في صغرها كانت تتمنى أن تكون رجلا، قائلة: «عشان أبقى حرة أكتر، ولو كنت راجل كنت هبقى جنتل مان.. وكنت بقول ليه يارب مخلقتنيش راجل».

