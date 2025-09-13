والي سنار يهنئ القوات المسلحة بالانتصارات التي حققتها في محور كردفان واستعادة بارا

هنأ والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد القوات المسلحة بالانتصارات الباهرة التي حققتها في محور كردفان، وعلى رأسها استعادة مدينة بارا وريفها عنوة واقتدارًا.

وجدد والي سنار مساندة حكومة الولاية للقوات المسلحة في معركة الكرامة ضد التمرد، مؤكدًا وقوف ولاية سنار حكومة وشعبا خلف القوات المسلحة في هذه المعركة الوطنية.

كما رفع الوالي التهاني إلى الأمة السودانية بهذه الانتصارات، التي تعكس صمود وتضحيات القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن.

وأعرب والي سنار عن أمله في استعادة الفاشر في القريب العاجل وتحرير وتطهير كل شبر دنسته المليشيا المتمردة.

وحيا الزبير استبسال القوات المسلحة والقوات المساندة لها في الدفاع عن وحدة وتراب وكرامة الشعب السوداني.