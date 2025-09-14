النائب العام تختتم زيارتها إلى جنيف بعد أن رأست وفد السودان المشارك في الدورة (60) لمجلس حقوق الإنسان

اختتمت النائب العام، مولانا انتصار أحمد عبد العال، رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، زيارتها إلى جنيف بعد أن رأست وفد السودان المشارك في أعمال الدورة (60) لمجلس حقوق الإنسان .

حيث قدمت معاليها بيان السودان أمام المجلس، والذي استعرضت من خلاله جميع الإجراءات القضائية التي قامت بها اللجنة الوطنية منذ تشكيلها.

كما قدّمت في ختام المداولات تعقيباً ردت عبره على مداخلات بعض الدول والمنظمات.

وقد شمل برنامج الزيارة اجتماعات ثنائية مع كل من رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية.