الهلال يواجه سينغيدا التنزاني غدا في نهائي بطولة سيكافا

يواجه الهلال في الثانية بعد ظهر غد الإثنين سينغيدا بلاك ستارز التنزاني في نهائي بطولة شرق ووسط أفريقيا للأندية (كأس كيجامي سيكافا 2025 ) باستاد كي ام سي بالعاصمة التنزانية دار السلام .

تأهل الهلال للنهائي بعد إقصائه للجيش الرواندي في نصف النهائي بثلاثة اهداف مقابل هدف بعد مباراة مثيرة، تأخر الهلال في نتيجتها بهدف، وبعد أن أجري الفريق عددا من التبديلات حوّل مسار المباراة لصالحة بإحرازه ثلاثة أهداف .

الطرف الآخر فريق سينغيدا أقصى مواطنه كي ام سي بهدفين دون مقابل، ويعتبر الفريق إمتدادا لتطور الكرة التنزانية ويشارك في بطولة الكونفدرالية هذا العام بعد أن حقق المركز الرابع في الدوري التنزاني .

وتعتبر المباراة والبطولة خير إعداد للهلال وهو يتطلع لبداية مشواره في بطولة الأندية الإفريقية أمام الجاموس الجنوب سوداني الاسبوع المقبل .

سونا