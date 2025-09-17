سياسية

نوارة أبو محمد تقف على سير العمل بمستشفى ود مدني

2025/09/17
nawara
د. نوارة أبومحمد
أكدت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، اهتمام الدولة ودعمها للقطاع الصحي باعتباره واحدا من الركائز المهمة للتنمية.
جاء ذلك لدى تفقدها برفقة والي الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير، مستشفى الأطفال ومستشفى الطوارئ والحوادث والأنف والأذن والحنجرة.
واستمعت د. نوارة إلى تنوير من وزير الصحة بالولاية، أوضح فيه أن المليشيا الإرهابية قد استهدفت مستشفى ود مدني بشكل ممنهج مما أدى لإعاقة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. مبينا أنه بعد هزيمة المليشيا المتمردة بذلت مجهودات كبيرة لإزالة الأنقاض ونظافة المستشفى واعادة إعماره حتى يعود لوضعه الطبيعي في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.
سونا

