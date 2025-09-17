نوارة أبو محمد تقف على سير العمل بمستشفى ود مدني

واستمعت د. نوارة إلى تنوير من وزير الصحة بالولاية، أوضح فيه أن المليشيا الإرهابية قد استهدفت مستشفى ود مدني بشكل ممنهج مما أدى لإعاقة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. مبينا أنه بعد هزيمة المليشيا المتمردة بذلت مجهودات كبيرة لإزالة الأنقاض ونظافة المستشفى واعادة إعماره حتى يعود لوضعه الطبيعي في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

سونا