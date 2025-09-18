إبراهيم جابر: تحسين الوضع الصحي بولاية الخرطوم يتصدر أولويات اللجنة العليا لتهيئة البيئة

تفقد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم الفريق مهندس إبراهيم جابر، الاربعاء العمل بمستشفى جبل أولياء والمستشفى العسكرى بالجبل ومستشفى مكة للعيون بالكلاكلة ومستشفى بشائر التعليمي بمايو ومستشفى إبراهيم مالك ومستشفى التميز بالصحافة، يرافقه وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، ووالى الخرطوم أحمد عثمان حمزة.

وأكد عضو مجلس السيادة أن تحسين الخدمات الصحية وتأهيل المستشفيات يتصدر أولويات اللجنة العليا لتهيئة البيئة في هذه المرحلة.

ووجه سيادته وزارة الصحة الاتحادية بالتركيز علي إصحاح البيئة وتكملة النواقص فى الأجهزة والمعدات والكوادر الطبية بما يمكن المستشفيات من تقديم الخدمات بالسعة الكاملة .

من جانبه أوضح وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، أن عضو مجلس السيادة وقف علي جهود وزارة الصحة وحكومة الولاية واللجان المجتمعية المبذولة لتهيئة البيئة بهذه المستشفيات لتشغيلها واستقبال المواطنين.