راشفورد: أتعلم كرة جديدة مع برشلونة

حصل ماركوس راشفورد لاعب برشلونة، على جائزة رجل المباراة، بعدما قاد الفريق الكتالوني للفوز خارج أرضه على نيوكاسل يونايتد (2-1)، الخميس، في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

وسجل الدولي الإنجليزي ثنائية البارسا، ليقص شريط أهدافه بقميص البلوجرانا المعار إليه من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم.

وعقب المباراة مباشرة، تحدث راشفورد لقناة “تي إن تي سبورتس”، قائلا: “الأمور تمضي بشكل جيد، أتعلم طريقة لعب جديدة مع برشلونة، تجعلني لاعبا أفضل”.

وأضاف: “اللعب لبرشلونة تجربة مذهلة، ونريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، من الممتع اللعب ضمن هذا الفريق”.

وفي ختام تصريحاته، شدد راشفورد على أن هدف فريقه يتمثل في التتويج بلقب دوري الأبطال، مضيفا: “لا يوجد شيء آخر في أذهاننا.. ستكون المهمة صعبة، ونحن ندرك ذلك”.

