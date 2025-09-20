حسام حبيب يعود بتصريح صادم حول علاقته بـ شيرين عبدالوهاب

كشف الفنان حسام حبيب، طبيعة علاقته بطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، ونفى كل ما تم تداوله حول التحقيق معه في قضية مخدرات.

وقال حبيب في تصريحات لـ «et بالعربي»:«والله العظيم معرفش عن شيرين عبدالوهاب أي حاجة، بس بتمنالها الخير دايمًا، ومفيش أي تواصل بينا، وكل اللي اتقال حول التحقيقي معايا في قضية مخدرات مش صح الحمدلله، هو أي حد يقول كلمتين يتحقق معاه مفيش حاجة».

وشارك حسام حبيب برفقة الـDJ العالمي مارتن في إحياء حفل غنائي ضخم على متن إحدى البواخر النيلية بمنطقة الزمالك، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وذلك وفق ما أعلن حبيب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصري اليوم