علي وزارة الخزانه الامريكيه مراجعة قرارها ضد د. جبريل ابراهيم القرار جائر وغير موضوعي

حركة العدل والمساواة حركه لها رصيد نضالي مع القوي السياسيه المدنيه وحركات الكفاح المسلح من أجل سودان تسوده العداله والديمقراطيه والتسامح وقدمت ارتالا من الشهداء في تاريخ النضال ضد الديكتاتوريه والتطرف. موقف د. جبريل وحركة العدل المساوة مع الشعب السوداني ضد الدعم السريع وجرائمه مشرف لكل سوداني حر.

نقف مع نضالات حركات الكفاح المسلح الخصومات السياسيه يجب ان تقوم علي الصدق والوطنية..ومحاولات تشويه نضالات الاخر وقناعاته سلوك غير ديمقراطي وان الفيصل في من هو الاصلح هو الشعب السوداني.

المجتمع الدولي يحترمنا عندما نكون أوفياء لوطنا ولسودانيتنا ونعتز ب بلدنا لا ان نكون مخلب قط لتفتيته وشرذمته. نحي مجهودات المجتمع الدولي والدول الصديقه والشقيقه في وقف نزيف الدم السوداني ووحد دولته ونسيجه الاجتماعي.