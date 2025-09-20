مكتب الأمم المتحدة للفضاء يؤكد دعمه للسودان

التقى اليوم بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالسيدة آرتي هولا مينا مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. حيث شكر سيادته المكتب على دعمه للبلاد في الفترة الماضية، وعبر عن تطلع السودان لوقوف المكتب بجانبه خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الزلازل ومعهد أبحاث الفضاء والطيران التابعين للمجلس القومي للبحوث وتأهيل مواردهما البشرية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.

من جانبها أكدت السيدة آرتي استعداد المكتب لدعم جهود إعادة الإعمار عبر المركزين الإقليميين التابعين للمكتب بالمغرب ونيجيريا وربط المؤسسات الوطنية برصيفاتها في البلدان المتقدمة وتقديم المنح الدراسية والتدريب للخبراء والباحثين السودانيين.

‫سونا‬ ‫