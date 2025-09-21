وزير الزراعة والري يعلن توطين التقاوي وزيادة إنتاج الفدان بالقضارف

أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي عبد الله على ضرورة العمل لتوطين التقاوي وإدخال سلاسل القيمة المضافة في الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاج الفدان. ودعا لأهمية التوسع في زراعة محصول فول الصويا الواعد والاهتمام بالغابات وحمايتها من كافة التعديات.

وحيا الوزير ولاية القضارف باعتبارها من أكبر ولايات الإنتاج الزراعي وباعتبارها الأنموذج المتفرد. كما أشاد بدور المرأة المنتجة، داعياً المزارعين بضرورة الانتظام في شكل جمعيات زراعية ليسهل تقديم التمويل.

وأكد والي القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن اهتمام حكومة الولاية بترقية وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والعمل على توفير الأمن الغذائي من الولاية. وأشار الوالي خلال اجتماع مجلس الوزراء المشترك مع وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي عبد الله اليوم إلى استهداف زراعة (7.5) مليون فدان.

وأشار الوالي للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في إنتاج الفدان بجانب تسويق المحاصيل وظهور آفة الهاموش لمحصول السمسم، داعياً في ذلك مراكز الأبحاث بضرورة التدخل العاجل لمعالجة التحديات وإقامة المزيد من المنظمات على نهر الرهد للاستفادة منها في عمليات الري وحماية المنطقة من عمليات الفيضانات.

واستعرض الدكتور عمار عبد الله سليمان مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية الخطة الإرشادية للموسم الزراعي والبالغة (7.5) مليون فدان، مؤكداً استكمال زراعة أكثر من (7.120) مليون فدان بالمحاصيل المختلفة وارتفاع التمويل لأكثر من (122) مليار جنيه.

كما أشار لعمليات المكافحة التي انتظمت العديد من المناطق مبكراً بجانب تواصل عمليات الإرشاد وإقامة الحقول الإيضاحية لتدريب المزارعين على نقل التقانة واتباع الحزم التقنية.