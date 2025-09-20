الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي

بدأ الأهلي مدني ممثل السودان في بطولة الكونفدرالية مشواره في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بانتصار مهم على النجم الساحلي التونسي عصر السبت بهدف دون مقابل بالعاصمة التنزانية دار السلام.

أحرز خالد سنجة هدف الأهلي في الدقيقة 85 من عمر المباراة، وستتجدد المواجهة بعد أسبوع بمدينة سوسة التونسية في الإياب.

ويخوض ممثل السودان الآخر في الكونفدرالية فريق الزمالة أم روابة عصر غد مباراة الذهاب أمام فريق ديكيداها الصومالي بالعاصمة الكينية نيروبي.