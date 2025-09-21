الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها

فرض الهلال التعادل السلبي على الجاموس الجنوب سوداني عصر اليوم باستاد مدينة جوبا، في ذهاب الدور الأول من تمهيدي الأندية الأبطال، ويقام لقاء الاياب الاسبوع المقبل بتنزانيا أرض الهلال الإفتراضية.

جاءت المباراة في مجملها سيطرة هلالية مع غياب للفاعلية الهجومية، فيما قاد الجاموس هجمات مرتدة سريعة لم تثمر عن هدف، وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الهلال عدد من التبديلات للوصول لمرمى الجاموس، ليمارس الهلال ضغطا على جبهة الجاموس الا ان المباراة سارت نحو التعادل السلبي.