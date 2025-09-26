الشمالية: عدم حرمان أي طالب من الجلوس للامتحانات بسبب الرسوم

وأوضح مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية، الوزير المكلف، التيجاني إبراهيم، أن الوزارة أكملت كافة الترتيبات لانعقاد الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي لدفعة 2025م، الذي سيُعقد يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر الجاري.

وأكد التيجاني أن الامتحانات قد وصلت إلى جميع المدارس الثانوية بالولاية، مبيناً أنه تم توجيه إدارات التعليم الثانوي في المحليات والمدارس بعدم حرمان أي طالب من الجلوس للامتحان التجريبي بسبب عدم القدرة على دفع الرسوم.