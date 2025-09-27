رياضية

كريستال بالاس يذيق ليفربول مرارة الأهداف القاتلة

ذاق ليفربول من كأس الأهداف القاتلة، ليسقط خارج أرضه على يد كريستال بالاس (1-2)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس بادر بالتسجيل في الدقيقة 9 عن طريق إسماعيلا سار، قبل إحراز فيديريكو كييزا هدف التعادل (87)، ليعود بعدها أصحاب الأرض لإحراز هدف الانتصار عن طريق إدوارد نكيتياه (90+7).

بهذه النتيجة، فقد ليفربول أول 3 نقاط في مشواره، لكنه ظل في صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما قفز كريستال بالاس للوصافة بوصوله للنقطة 12.

