الخرطوم: الاستمرار في عمليات رقابة ارتفاع مناسيب النيل

أصدرت لجنة أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها الخميس برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة عدداً من الموجهات، من بينها تكثيف حملات ضبط الوجود الأجنبي ووضعهم في نقاط انتظار تمهيداً لترحيلهم خارج الولاية.

كما شددت الموجهات على تشديد الرقابة في مداخل ومخارج الولاية لمنع تهريب الممنوعات كالمعادن وغيرها.

وأكدت اللجنة على استمرار إزالة السكن العشوائي مع وضع نقاط مراقبة لمنع عودة العشوائيات مرة أخرى، فيما طالبت اللجنة بالاستمرار في عمليات رقابة ارتفاع مناسيب النيل، وحذرت المواطنين بضرورة الابتعاد من مناطق الهشاشة.

فيما أشاد الاجتماع بنتائج حملة إصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض في يومها الثاني بمحلية الخرطوم بمشاركة كل القوات النظامية.

في السياق، أشاد الاجتماع بأعمال لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة وقيامها بتنفيذ كافة التزاماتها تجاه توفير معينات العمل لكافة اختصاصاتها.

كما استمع الاجتماع إلى تقرير حول حملات الضبط المروري في مواجهة العربات التي لا تحمل لوحات والمظللة وغير المرخصة، وأشاد الاجتماع بالعمل الذي تم في هذا الجانب.