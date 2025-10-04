إلهام شاهين عن ليلى علوي في ندوة تكريمها:«صادقة ومميزة.. وجمعنا حب الفن»

شهدت فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، ندوة لتكريم الفنانة ليلى علوي، كون الدورة الجديدة تحمل اسمها.

حضر الندوة من النجوم وصناع السينما الفنانين خالد زكي، إلهام شاهين ، منال سلامة، رياض الخولي ، المخرج هاني لاشين ، سلوى محمد علي، سوزان نجم الدين ، المخرج عمر عبدالعزيز ، د.غادة جبارة.

بداية تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن صداقتها الطويلة معها، قائلة: «ليلى علوي فنانة مميزة وصادقة، ليلى علوي حبيبة قلبي، جمعتنا مواقف إنسانية لا تنسى، أذكر أنني حين دخلت المستشفى وفتحت عيني بعد البنج، كان أول وجه رأيته هو ليلى وهي تقول لي، حمد الله على السلامة».

وأضافت :«إنسانيتنا دائمًا سبقت فننا، أما فنيًا فقد جمعنا الكثير من الأعمال الجميلة، فنحن في الحقيقة أختان».

وتابعت:«جمعنا حب الفن، وانا شخصيا بحب جميع أعمالها فهي اخترت أعمالها بكل عناية وتعاونها مع كبار المخرجين أبرزهم يوسف شاهين».

تشهد دورة هذا العام مشاركة واسعة من حيث عدد الأفلام والدول المشاركة التي تصل إلى 46 دولة، حيث يعرض 131 فيلمًا ضمن 8 مسابقات، منها 7 مسابقات للأفلام ومسابقة للسيناريو.

وتأتي هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائى استمرارًا لدوره في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة، ويقام المهرجان هذا العام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

المصري اليوم