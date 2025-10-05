حكومة شمال دارفور تنعي مدير المكتب الصحفي لوالي الولاية الذي استشهد

تنعي حكومة ولاية شمال دارفور الشهيد النور سليمان النور، مدير المكتب الصحفي لوالي الولاية، الذي توفي فجر اليوم السبت، حيث أصيب يوم الجمعة جراء قصف مليشيا الدعم السريع الإرهابية لمدينة الفاشر.

وأصدرت حكومة الولاية بيانا اليوم عددت فيه مآثر الشهيد، وذكرت إنّه مثل رمزا من رموز العمل الإعلامي في دارفور، وعُرف بتفانيه وإخلاصه في عمله، وحسن أخلاقه، وسماحة تعامله مع زملائه في الوسط الإعلامي والصحفي.