وصول كميات من المحاليل الوريدية لولاية الجزيرة
وقف الدكتور حبيب الله النور مدير الإدارة العامة للصيدلية والسموم بولاية الجزيرة السبت، على وصول كميات كبيرة من المحاليل الوريدية إلى الولاية تمهيدا لتوزيعها على الصيدليات على مستوي الولاية ..
وأكد مدير الصيدلة والسموم في تصريحات صحفية إن الولاية بها مخزون كبير من المحاليل الوريدية مشيراً الترتيبات الجارية لإستلام كميات أخرى في الأيام المقبلة .
وأشار للقيام بالزيارات الاشرافية والرقابية بالتنسيق والتعاون مع الأمن الاقتصادي لعدم تسرب الأدوية وبيعها خارج المنافذ المحددة .
سونا