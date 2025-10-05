وصول كميات من المحاليل الوريدية لولاية الجزيرة

وقف الدكتور حبيب الله النور مدير الإدارة العامة للصيدلية والسموم بولاية الجزيرة السبت، على وصول كميات كبيرة من المحاليل الوريدية إلى الولاية تمهيدا لتوزيعها على الصيدليات على مستوي الولاية ..