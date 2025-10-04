وزير خارجية جنوب السودان يصل البلاد في زيارة رسمية

وصل إلى بورتسودان اليوم وزير خارجية جنوب السودان ماندي سيمايا في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محيي الدين سالم تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في ظل التحديات الماثلة أمام البلدين.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار بورتسودان وزير الخارجية السفير محيي الدين سالم وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، بجانب القائم بأعمال سفارة جنوب السودان.

ويلتقي وزير خارجية جنوب السودان خلال الزيارة بعدد من المسؤولين بالدولة.

وتعتبر زيارة وزير خارجية دولة جنوب السودان الأولى للبلاد بعد توليه حقيبة وزارة الخارجية، ويرافقه وفد رفيع المستوى.

سونا