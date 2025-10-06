وزير الداخلية يصل إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات المفوض السامي لشؤون اللاجئين

وصل ظهر الأحد إلى مدينة جنيف السويسرية وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي/بابكر سمره مصطفى علي، مترأساً وفد جمهورية السودان المشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تُعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 10أكتوبر الجاري.

وكان في أستقبال معالي الوزير والوفد المرافق له بمطار جنيف السفير/ حسن حامد حسن، المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الدائمة.

ومن المنتظر أن يُلقي الوزير بيان السودان خلال الجلسة رفيعة المستوى، حيث سيستعرض جهود الحكومة السودانية في التعامل مع قضايا اللاجئين والنازحين، بالإضافة إلى التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه البلاد في ظل الظروف الراهنة.

كما سيعقد الفريق شرطة بابكر سمره سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الداخلية ومسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الهجرة واللجوء والأمن الداخلي.

وسيشارك وزير الداخلية كذلك في عدد من الفعاليات الجانبية المصاحبة للاجتماعات، والتي تُعنى بالشأن السوداني، وتتناول قضايا العودة الطوعية، حماية اللاجئين، ودور المؤسسات الأمنية في دعم الاستقرار المجتمعي.