نائب المدير العام – المفتش العام يتفقد مباني الادارة العامة للحوسبة والاتصالات

نائب المدير العام المفتش العام وقف على اقسام المبنى الذي أصيب بأضرار بالغة إبان وجود المليشيا المتمردة بالخرطوم ووجه بالبدء الفوري في اعمال النظافة ورفع الأنقاض تمهيداً لعمليات الصيانة الشاملة بعد دراسة وتقدير حجم الضرر كما وجه بفحص بئر المياه ومدى صلاحيتها للشرب واعداً بتوفير معينات العمل وتسخير الامكانات المتاحة