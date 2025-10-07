سياسية
نائب المدير العام – المفتش العام يتفقد مباني الادارة العامة للحوسبة والاتصالات
تفقد الفريق شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة نائب المدير العام المفتش العام يرافقه العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة – تفقد مباني الادارة العامة للحوسبة والاتصالات بحضور اللواء شرطة مهندس / نادية محمد الحسن مدير المشروعات الهندسية واللواء شرطة د / محمد فضل الله مدير الادارة العامة للحوسبة والاتصالات.
نائب المدير العام المفتش العام وقف على اقسام المبنى الذي أصيب بأضرار بالغة إبان وجود المليشيا المتمردة بالخرطوم ووجه بالبدء الفوري في اعمال النظافة ورفع الأنقاض تمهيداً لعمليات الصيانة الشاملة بعد دراسة وتقدير حجم الضرر كما وجه بفحص بئر المياه ومدى صلاحيتها للشرب واعداً بتوفير معينات العمل وتسخير الامكانات المتاحة
وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* ان نائب المدير العام-المفتش العام وجه بان تشمل اعمال النظافة وازالة الانقاض والحشائش كل الشارع الذي يقع فيه مقر الادارة.
المكتب الصحفي للشرطة