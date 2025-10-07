مجلس السيادة ينعي الدكتور محمد طاهر إيلا

ينعى مجلس السيادة الانتقالي، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله الدكتور محمد طاهر إيلا، رئيس وزراء السودان الأسبق، الذي وافته المنية في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ومجلس السيادة، إذ ينعاه إنما ينعى للأمة السودانية أحد وأبرز القيادات الوطنية والسياسية بشرق السودان، وترك بصمات واضحة في مسيرة التنمية والعمل العام، ويُعد الراحل من الشخصيات السودانية البارزة، حيث تولى عدة مناصب خلال مسيرته السياسية.

ويتقدم مجلس السيادة بأحر التعازي للشعب السوداني، وقيادات شرق السودان وكل المكونات بالشرق في هذا الفقد الجلل، الذي برحيله فقد السودان رجلا وطنياً ومخلصا أسهم فى تنمية السودان.