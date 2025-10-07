رئيس مجلس السيادة يطلع على أهداف وبرامج المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، بمكتبه ببورتسودان الأحد، السيد النور الشيخ النور رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، بحضور نائب وأمين عام المجلس.

وقال النور الشيخ النور، في تصريح صحفي إنه اطلع رئيس المجلس السيادي على خطط ومشروعات وأهداف المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، خلال الفترة المقبلة، ومشروع الاستشفاء والتعافي الوطني.