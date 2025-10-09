ولاية البحر الأحمر تقيم برنامجًأ لتأبين الراحل محمد طاهر إيلا

وتناول المتحدثون الإنجازات التي قدمها الراحل طوال فترة خدمته في المجال العام على المستوى القومي والولايات التي عمل بها، وأطلقوا عليه اسم (ابن السودان البار) تقديراً لجهوده في خدمة المواطنين.

وعدد المتحدثون مآثر الفقيد، مشيرين إلى أنه خلَّف إرثاً كبيراً من الانجازات التي تؤكد القيم الفاضلة والروح الوطنية التي كان يتعامل بها، مبينين أن عطاءه امتد وشمل كل المناطق والمواقع التي عمل بها.

سونا