ولاية البحر الأحمر تقيم برنامجًأ لتأبين الراحل محمد طاهر إيلا
أقامت ولاية البحر الأحمر اليوم برنامج تأبين للراحل دكتور محمد طاهر إيلا تحت شعار (إيلا باقٍ فينا بأعماله وإنجازاته)، بحضور جمع من القيادات التنفيذية على رأسهم والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، والقيادات الأهلية والرموز الوطنية وقيادات سياسية.
وتناول المتحدثون الإنجازات التي قدمها الراحل طوال فترة خدمته في المجال العام على المستوى القومي والولايات التي عمل بها، وأطلقوا عليه اسم (ابن السودان البار) تقديراً لجهوده في خدمة المواطنين.
وعدد المتحدثون مآثر الفقيد، مشيرين إلى أنه خلَّف إرثاً كبيراً من الانجازات التي تؤكد القيم الفاضلة والروح الوطنية التي كان يتعامل بها، مبينين أن عطاءه امتد وشمل كل المناطق والمواقع التي عمل بها.
