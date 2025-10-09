والي الخرطوم يشيد بمواقف قطر ودعمها لمواطني الولاية خلال فترة الحرب

إستقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الاربعاء، مدير الهلال الأحمر القطري دكتور صلاح الدعاك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم والمدير العام الوزير المكلف لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين.