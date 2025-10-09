سياسية
والي الخرطوم يشيد بمواقف قطر ودعمها لمواطني الولاية خلال فترة الحرب
إستقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الاربعاء، مدير الهلال الأحمر القطري دكتور صلاح الدعاك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم والمدير العام الوزير المكلف لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين.
وأشاد والي الخرطوم بمواقف قطر الداعمة للسودان ولولاية الخرطوم ومواطنيها أثناء فترة الحرب بتقديم المساعدات الغذائية .
وقال الدعاك ان زيارته للخرطوم تأتي في إطار مواصلة الدعم القطري لولاية الخرطوم أبرزها تقديم دعم لوزارة الصحة لمكافحة حمى الضنك ودعم حملات إصحاح البيئة وتوفير معدات طبية لمستشفيات الولاية ودعم مركز حبيب الرحمن لغسيل الكلى.
سونا