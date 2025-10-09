انخفاض كبير في الإصابة بالضنك بولاية الخرطوم

اطلع اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، الاربعاء، برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على تقارير الصحة العلاجية والوقائية لمكافحة نواقل الأمراض.

حيث أوضح المدير العام لوزارة الصحة الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين أنه بعد حملات التفتيش المنزلي انخفضت الإصابة بحمى الضنك وانخفض أعداد المنومين بالمستشفيات.

ووجه الاجتماع وزارة الصحة باستمرار أعمال المكافحة باستهداف شواطئ النيل بعد انحسار النيل بالتركيز على البرك التي خلفها الفيضان.

فيما أشاد الاجتماع بالحملات الناجحة التي ينفذها الدفاع المدني في كل محليات الولاية وانتقلت الآن إلى مرحلة الحملات النوعية.

كما استمع الاجتماع إلى تقرير حول المعالجات التي قامت بها هيئة مياه ولاية الخرطوم للمناطق التي كانت تعاني من العطش وأشاد الاجتماع بسرعة استجابة الهيئة للبلاغات ومعالجتها.

وكان الاجتماع قد استضاف مدير الهلال الأحمر القطري الدكتور صلاح الدعاك الذي أبدى استعداد الهلال الأحمر القطري لتقديم مساعدات في مجالات الصحة ومحطات المياه.

في السياق، اطلع الاجتماع على الجهود المبذولة من قطاع الكهرباء في قطاع النقل والتوزيع واستمرار أعمال الصيانة للمحطات والخطوط والجهود المبذولة لتوزيع الحمولات لضمان استقرار الكهرباء.

وأشاد الاجتماع بالجهود

التي قامت بها هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه والإدارة العامة للدفاع المدني في التصدي للفيضان وتعزيز مناطق الهشاشة والحيلولة دون دخول المياه للأحياء السكنية.