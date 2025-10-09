فعاليات للتوعية بمخاطر سرطان الثدي بالجزيرة

نفذ الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة، الاربعاء، ضمن حملة أكتوبر الوردي للتوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي، برامج وفعاليات توعوية في محليات الحصاحيصا وَالقرشي وشرق الجزيرة وأم القرى بالشراكة مع إتحاد الشباب الوطني شملت عيادات للكشف المبكر ورعاية طبية للحالات الإيجابية .

من جانبه أشاد الأستاذ عبد المحسن الخضر المدير التنفيذي لمحلية أم القرى بالدور الكبير الذي يضطلع به التأمين الصحي في دعم وإسناد القطاع الصحي وتطبيع الحياة مؤكداً على ضرورة الإكتشاف المبكر للمرض .

فيما أعربت الدكتورة زينب بابكر ممثل المدير التنفيذي للتأمين الصحي عن شكرها وتقديرها لمحلية أم القرى لإستضافة الفعالية ومشاركة القوات النظامية وإتحاد الشباب في جميع مبادرات الصندوق .