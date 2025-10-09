السودان دعا دولة تشاد إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الإقليمية ومنع تدفق السلاح والمقاتلين عبر حدودها إلى المليشيا

أوضح سعادة السفير إدريس إسماعيل، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في المزاعم الأميركية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، أن حكومة السودان قدمت إجابات محددة وواضحة على الاستفسارات المطروحة، وأن ما تقوم به حالياً من تحقيقات موضوعية ينفي تماماً أي ادعاء بوجود إنكار أو تقاعس عن التعاون.

وقال في بيان وفد جمهورية السودان أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته 110 وتحت البند 6 الناشئ عن أستخدام الأسلحة الكيميائية، وردّاً على ما ورد في الورقتين المقدمتين من جمهورية تشاد أمام المجلس التنفيذي، حيث دعا في هذا السياق دولة تشاد إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الإقليمية ومنع تدفق السلاح والمقاتلين عبر حدودها إلى المليشيا المتمردة التي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوداني.

واختتم سعادته البيان بالتأكيد على أن جمهورية السودان ستواصل التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومع الدول الأعضاء، التزاماً منها بأهداف الاتفاقية السامية وسعياً إلى عالم خالٍ من الاسلحة الكيميائية .

سونا