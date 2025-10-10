تدشين بداية العام الدراسي لكلية الغرب للعلوم والتكنولوجيا بولاية الخرطوم

دشن المدير العام الوزير المكلف لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين، الخميس، إنابة عن والي الخرطوم، بداية الدراسة بكلية الغرب للعلوم والتكنولوجيا، بمقرها الجديد بأمدرمان بعد أن قامت المليشيا المتمردة باحتلال مباني الكلية في مدينة نيالا.

واثني الوزير المكلف على الطلاب والطالبات الذين تكبدوا مشاق الوصول من دارفور إلى أمدرمان والمضايقات التي قامت بها المليشيا وحرمت مئات الطلاب من الخروج من نيالا الى الفاشر، مشيداً بالجهود التي بذلتها إدارة الجامعة وراعي الجامعة الأمير صديق ودعة في تخفيض رسوم الدراسة مرآعاة لظروف الطلاب في الحرب .

وناشد سعدالدين المنظمات والخيرين بتقديم العون لطلاب الكلية الذين فقدوا كل ما يملكون.