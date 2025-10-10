حظر التعامل التجاري في الخردة بمحلية الخرطوم..

أصدرت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم قراراً بحظر جمع وشراء وبيع وتخزين الخردة داخل الحدود الجغرافية للمحلية، استناداً إلى توصيات اجتماع اللجنة رقم (27) المنعقد في 6 أكتوبر الجاري.

وجاء القرار خلال تفقد اللجنة اليوم لمواقع الهشاشة الأمنية جنوب الخرطوم برفقة المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة كمال عوض الكريم مصطفى، حيث رصدت اللجنة عدداً من المتعاملين في تجارة الخردة بسوق الأسماك وحي ساطور بالسوق المحلي والمركزي يمارسون نشاطهم بصورة غير قانونية.

وباشرت اللجنة فوراً إجراءات قانونية بحق المتورطين، ووجهت الأجهزة العدلية والنظامية بتنفيذ القرار اعتباراً من تاريخه.

كما أصدرت اللجنة توجيهات بـإزالة جميع المخالفات الهندسية والعشوائيات بجوار سوق الأسماك جنوب السوق المحلي، مع نشر ارتكازات أمنية ثابتة لمنع عودة المخالفات، إلى جانب ترحيل مؤقت للعاملين ببيع الأسماك إلى شرق السوق لحين استكمال أعمال التأهيل والنظافة بالموقع الرئيسي.

وفي ذات السياق، وقفت اللجنة على المخالفات بسوق ساطور جنوب السوق المركزي، حيث وجهت بـسحب العربات المهملة داخل الطرق والمتاجر الخالية لاستخدامها كمخابئ للجريمة، إضافة إلى إزالة السكن العشوائي والاضطراري داخل العقارات قيد التشييد وضبط الأجانب وترحيلهم بالتنسيق مع حكومة الولاية.

كما وجهت اللجنة بـحصر جميع المخازن التي تتعامل في الخردة، وإزالة المخالفات والعشوائيات في نفق السوق المركزي وتنظيم موقف المواصلات المجاور للمدينة الرياضية، مؤكدة استمرار الطوف الأمني المشترك لضمان تعزيز الأمن والاستقرار بالمحلية.

خرطوم نيوز