تكية مطبخ الخير تنفذ وجبة غذائية للأسر بالفاشر في ظل تحديات كبيرة

نفذت تكية مطبخ الخير من أهل الخير، الجمعة، وجبة غذائية بدعم من فاعل خير، استهدفت المئات من الأسر بمختلف مراكز الإيواء وتجمعات النازحين والأحياء المجاورة بمدينة الفاشر.

وركزت الوجبة على الشرائح الأكثر ضعفًا من الأطفال والنساء وكبار السن، بالإضافة إلى تخصيص وجبة متكاملة للأطفال المصابين بسوء التغذية وأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين وذوي الحالات الخاصة.

وأوضح محمد الرفاعي، مشرف مطبخ تكية الخير من أهل الخير، أن العمل يسير وسط ظروف صعبة وتحديات كبيرة، تتمثل في شح مياه الشرب وندرة المواد الغذائية وانعدام بعضها تمامًا بالأسواق، بجانب الظروف الأمنية من التدوين والاستهداف المستمر لتجمعات النازحين بالمدينة.

وناشد الرفاعي الخيرين والداعمين والمؤسسات الحكومية والمنظمات بضرورة القيام بدورها الإنساني وبصورة عاجلة من أجل إنقاذ حياة الآلاف من الأسر المحاصرة بمدينة الفاشر.