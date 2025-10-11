زيارة تفقدية من صحة الخرطوم إلى مستشفيات جبل أولياء

قام كل من الدكتور محمد الشيخ مدير إدارة المستشفيات، والأستاذ إبراهيم عوض مدير إدارة الأمن والسلامة ومسؤول التأمين الذاتي بوزارة الصحة، بزيارة ميدانية الجمعة إلى مستشفى جبل الطينة للوقوف على سير الأداء بالمستشفى ومناقشة التحديات والحلول الممكنة.

وخلال الزيارة، عقد الوفد اجتماعاً مع إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام، حيث تم الاستماع إلى تقارير مفصلة حول سير العمل والمشكلات التي تواجه الأداء، من بينها ضعف واستقرار التيار الكهربائي وبعض الاحتياجات الفنية والإدارية.

كما قام الوفد بالطواف على جميع الأقسام الطبية والإدارية، بما في ذلك مجمع العمليات الكبرى، وقسم النساء والتوليد، وقسم الأشعة، والعنابر، ومخازن الأدوية، واطمأن على الموقف الدوائي وتوفر الأدوية الأساسية.

وقدمت مديرة شؤون العاملين تقريراً شاملاً عن موقف القوى العاملة والإجازات.

فيما استمع الوفد إلى تقرير مفصل من قسم الإحصاء حول تردد المرضى وعدد العمليات التي تُجرى بالمستشفى، إضافةً إلى الاحتياجات من المعينات والأجهزة الطبية.

عقب ذلك، واصل الوفد جولته بزيارة مستشفى جبل أولياء، حيث اطمأن على سير العمل والأداء العام، وتفقد موقف الأدوية، وغرف العمليات، ومعمل المستشفى، وبنك الدم، مؤكداً على أهمية استمرار تشغيل المستشفى على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين.