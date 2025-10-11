التأمين الصحي بالجزيرة يختتم فعاليات (أكتوبر الوردي) بتوعية القابلات

أكد الأستاذ ياسر خضر نصار وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية بولاية الجزيرة لدى مخاطبته برئاسة التأمين الصحي بمدني ختام فعاليات (أكتوبر الوردي) للتوعية والكشف المبكر لسرطان الثدي التي استهدفت شريحة القابلات، بمشاركة الإعلامية لمياء المتوكل، إن التأمين الصحي من أهم أدوات الحماية الإجتماعية للمواطن .

وعبر عن إشادته بدور الصندوق في توفير السند المجتمعي لكافة الشرائح وأشار الوزير إلى أن التوعية والكشف المبكر تُعد من القضايا الكبرى التي تؤرق المجتمع. مؤكدًا أن المرأة تمثل رأس الرمح والداعم الرئيسي للتغيير المجتمعي.

معدداً أدوار القابلات في رعاية صحة الأم والتوعية الصحية. معلنًا رعاية وزارته وتنسيقها مع الشركاء لدعم البرامج الخاصة بالنساء منوّها لدور الإعلام في مخاطبة قضايا المجتمع.

من جانبه شدد مدير التأمين الصحي د. الأمين حسين عمر، على أهمية الحفاظ على صحة المرأة من خلال التوعية بأهمية الكشف المبكر. مبينًا دور التأمين الصحي في تحقيق الحماية الإجتماعية عبر تقديم خدمات صحية تسهم في بناء مجتمع معافى وأثنى على مبادرة الإعلامية لمياء المتوكل للتوعية بالكشف المبكر عن السرطان مجددا الإلتزام بتقديم خدمات الكشف المبكر المجانية طوال شهر أكتوبر.

فيما أكدت الأستاذة حنان يوسف مدير الرعاية الإجتماعية أهمية التوعية والكشف المبكر مشيرة لدور المرأة في ريادة المجتمع وداعية لضرورة الفحص الدوري لتقليل نسبة الإصابة بالأمراض مثمنةً مبادرات التأمين الصحي في تعزيز الدور الوقائي.