ورشة حول السلام الإيجابي وتنمية المجتمع بالشمالية

نظمت جامعة دنقلا بالتنسيق مع كلية تانوب للعلوم الطبية والتكنولوجيا ومفوضية العون الإنساني ومنظمة سيركل للتنمية اليوم بدنقلا ورشة حول تعزيز السلام المجتمعي من خلال المفهوم والإطار النموذجي للسلام الإيجابي.

وأكد مدير جامعة دنقلا، بروفيسور الوليد مصطفى إبراهيم، لدى مخاطبته الورشة، اهتمام الجامعة وحرصها على إقامة مثل هذه الورش والبرامج والأنشطة عبر كلية تنمية المجتمع بالجامعة. وأشار إلى أن أهداف قيام الجامعات تتمثل في التدريس الأكاديمي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وقال إن جامعة دنقلا في حاجة ماسة إلى مركز دراسات السلام.

من جانبه، أكد مفوض مفوضية العون الإنساني بالشمالية، دكتور وائل محمد شريف، أهمية الورشة في ترسيخ مفهوم السلام الإيجابي وتحقيق العدالة والعيش الكريم للجميع.

إلى ذلك، أكد عميد كلية تانوب للعلوم الطبية والتكنولوجيا، دكتور مصطفى عبد الحميد، تبني الكلية لمفاهيم السلام المجتمعي والسلام الإيجابي.

وقدم الأستاذ طارق عمر فضل، الخبير في مجال تنمية المقدرات المحلية ومستشار مركز دراسات السلام بولاية كسلا، مفهوم وركائز السلام الإيجابي، والتي من بينها الحوكمة والتوزيع العادل للثروة والموارد وحماية البيئة والصحة وإدارة نظم المعلومات والتقارير.