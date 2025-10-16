والي سنار يدشن المنحة السعودية لحفر عدد 24 بئرا لمياه الشرب بالولاية

دشن والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد بمدينة سنار بداية العمل في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج المنحة السعودية لحفر آبار مياه الشرب بعدد 24 بئرا تستهدف بها أربع محليات بالولاية.

وأثنى والي سنار على دعم المملكة العربية السعودية المتواصل للشعب السوداني خاصة في مجالات التنمية.

مشيراً إلى أن برنامج المنحة في مجال مياه الشرب يوفر مصادر المياه للمواطنين ويعمل على تنمية المناطق المستهدفة.

وقال مدير هيئة مياه الشرب بولاية سنار الضو أحمد يعقوب إن برنامج المنحة السعودية لحفر آبار مياه الشرب بالولاية يدعم استمرارية الإمداد المائي وتعدد مصادر مياه الشرب الآمنة.

من جانبه كشف مدير المياه الجوفية والوديان بولاية سنار مستشار المنحة السعودية لحفر آبار مياه الشرب بولاية سنار المهندس أحمد محمد وداعة إن المنحة تمثل بئرا كاملة بكل ملحقاتها من طاقة شمسية وغرفة وجميع المستلزمات الفنية المطلوبة لبرنامج حفر آبار مياه الشرب.

وأكد وداعة تعاونهم مع حكومة ولاية سنار في مجالات الاستشارات الفنية والهندسية في مجالات المياه حتى يتم تنفيذ حفر جميع الآبار الممنوحة لولاية سنار ضمن برنامج المنحة السعودية لحفر آبار مياه الشرب بالسودان.