للمرة الثانية في تاريخه… سالم الدوسري يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا

فاز سالم الدوسري قائد الهلال ومنتخبنا الوطني بجائزة أفضل لاعب للرجال في قارة آسيا، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن عام 2025، الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، اليوم الخميس.

واختار اتحاد كرة القدم في القارة الصفراء قائد نادي الهلال ومنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لنيل جائزة الأفضل، على حساب القطري أكرم عفيف والماليزي عارف أيمن هنابي.

وقال سالم الدوسري بعد تتويجه بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025 : “السلام عليكم… أود أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر للرياضة والرياضيين ولسمو وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وجميع المنسوبين للمنتخب الأخضر ولاعبي نادي الهلال”.

وأضاف الدوسري “الشكر موصول لوالدي ووالدتي وزوجتي وأبنائي على دعمهم ومساندتهم لي، ولكل من وقف بجواري من أجل الحصول على تلك الجائزة وبالأخص الجماهير الوفية التي كانت دائما مساندة لي”.

أوضح الدوسري “هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق بل بداية لطموحات أكبر وسأواصل العمل لرفع اسم وطني الغالي عاليا في المحافل العالمية، وبهذه المناسبة أبارك للجميع تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2026”.

وأضاف “التتويج بجائزة أفضل لاعب للمرة الثانية جاء بعد تعب وشقى واليوم أحصد تعبي”.

وأكمل في المؤتمر الصحفي بعد التتويج بالجائزة “الانتقادات؟! ردي دائماً يكون في الملعب كما قلت سابقاً ولا أرى التفاهات”.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتوج بها سالم الدوسري بالجائزة بعدما فاز بها من قبل عام 2022، وأصبح سالم الدوسري أول لاعب سعودي في التاريخ يحقق جائزة أفضل لاعب في آسيا لمرتين.

وقدّم “سالم” مع زملاءه موسمًا مبهرًا في العام الماضي، حيث شارك في 51 مباراة، ساهم خلالها بـ45 هدفًا، وتربع على عرش هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 بـ10 أهداف، إضافة إلى تصدّره لمقدّمي التمريرات الحاسمة في الموسم الماضي بدوري روشن السعودي بـ15 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى أداءه الرائع في كأس العالم للأندية مع الهلال، وتسجيله هدفًا أمام فريق “باتشوكا المكسيكي” في كأس العالم للأندية 2025، ومساهمته مؤخرًا في تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2026.

ويُعد تحقيق “سالم الدوسري” لجائزة أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية، استكمالاً لمجد أزرق دوّنوه لاعبو كبير آسيا في جائزة أفضل لاعب آسيوي وهم “نواف التمياط 2000، ياسر القحطاني 2007، ناصر الشمراني 2014، عمر خربين 2017، سالم الدوسري 2022”.

جريدة الرياض