والي غرب كردفان يلتقي وفد تنسيقية الجبال الغربية ويؤكد المضي في دحر التمرد وتعزيز التعايش

أكد والي ولاية غرب كردفان، اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم محمد جايد، أن تحرير أراضي الولاية من مليشيا الدعم السريع المتمردة هدف لا يمكن الحياد عنه، مشدداً على ثقته الكاملة في القوات المسلحة والتشكيلات المساندة لها في فك الحصار عن فاشر السلطان والمدن المحاصرة الأخرى وتحرير كامل تراب الوطن.

وقال الوالي خلال لقائه بالابيض بوفد تنسيقية الجبال الغربية، إن المرحلة القادمة تتطلب توحيد الجهود ورتق النسيج الاجتماعي والعمل بروح الفريق بين جميع مكونات الولاية لإعادة بناء ما دمرته الحرب.

من جانبه، أوضح وكيل إمارة الجبال الغربية ورئيس الوفد، توتو عبدالله كافي، في تصريح لـ(سونا) أن اللقاء تناول عدداً من الملفات المهمة، مثمناً تجاوب الوالي مع جميع قضايا الوفد، بما في ذلك الملف الإنساني. وأضاف أن الولاية تتمتع بثروات كبيرة، لكنها لم تُستغل بالشكل الأمثل نتيجة الصراعات المتكررة التي أثرت سلباً على عملية التنمية.

أكد وكيل الإمارة استجابتهم لنداء رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، وتنسيقية أبناء جبال النوبة بولاية جنوب كردفان، ودعمهم وإسنادهم للقوات المسلحة والتشكيلات المساندة لها، سعياً لتطهير كامل البلاد من دنس التمرد.